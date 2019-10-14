إيقاف طيار ومساعده عن العمل بسبب فنان مصري

2019/10/14 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الاثنين، إجراءات عقابية بشأن طيار ومساعده، بعد سماحهما للفنان المصري، محمد رمضان، بالجلوس في مقعد الطيار أثناء رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة.

وكان الفنان قد نشر عبر صفحته على موقع "إنستغرام" فيديو له أثناء سفره إلى خارج البلاد، وقد جلس في مقصورة القيادة، وكتب تعليقا "أول مرة أسوق طيارة".

وأفادت مصادر بوزارة الطيران المدني بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول، بعدما تم التحقق من أن المقطع صحيح لشركة طيران خاصة، وليست الشركة الوطنية "مصر للطيران".

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