مدير صحة نينوى: رواتب موظفي صحة المحافظة ستطلق الأسبوع المقبل لجميع الأشهر المتأخرة

2019/10/17 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام صحة نينوى الدكتور جاسم المعماري، اليوم الخميس، أن رواتب موظفي صحة المحافظة ستطلق الاسبوع المقبل.

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