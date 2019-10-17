الداخلية تعلن القبض على محكوم هارب من سجن بادوش جنوبي بغداد

2019/10/17 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، القبض على أحد الهاربيين من سجن بادوش بقضايا تسليب وسطو مسلح جنوبي العاصمة بغداد.

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