2019/10/14 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري ،اليوم الاثنين، على الإلتزام بقبول الطلبة في كلية الشرطة حسب الكثافة السكانية للمحافظات ،مشدداً على الإلتزام بالاوامر والتعليمات والتدريب واللياقة البدنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يزور كلية الشرطة ويؤكد على الالتزام بقبول الطلبة حسب الكثافة السكانية للمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يزور كلية الشرطة ويؤكد على الالتزام بقبول الطلبة حسب الكثافة السكانية للمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).