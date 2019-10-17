ميامي تستضيف سباق فورمولا 1 بشرط

2019/10/17 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 ، أن مدينة ميامي الأمريكية ستستضيف أحدى سباقات البطولة في مايو/أيار 2021 بعد التوصل لاتفاق لإقامته في ستاد هارد روك، بشرط الحصول على موافقة حكومية.

وتراجع المسؤولون في فورمولا 1 والمنظمون المحليون في أبريل/نيسان الماضي عن خطط إقامة سباق سنوي في وسط مدينة ميامي بسبب توزيع الأعمال والسكان.مضمار خاص لسباق مياميواتجه المنظمون بعدها لفكرة تشييد مضمار للسباق في ستاد هارد روك التابع لفريق ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية في شمال فلوريدا.وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” يوم الثلاثاء أن الملياردير الأمريكي ستيفن روس مالك دولفينز سيمول عملية الإنشاء وتقدر التكلفة بنحو 40 مليون دولار.

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