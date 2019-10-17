2019/10/17 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على احد الهاربين من سجن بادوش جنوبي بغداد

تأریخ التحریر: : 2019/10/17 15:46

• 53 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد الهاربين من سجن بادوش جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد الهاربين من سجن بادوش جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).