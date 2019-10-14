الناتو يبدي قلقه من العملية العسكرية التركية ويحذر من هروب عناصر داعش

2019/10/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حلف شمال الاطلسي ” الناتو”، عن قلقه من العملية العسكرية التركية، في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ في تصريح، إن العملية العسكرية التركية في سوريا تهدد بمزيد من التصعيد وتوتر الاوضاع في المنطقة، مشددا على ضرورة عدم السماح للإرهابيين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية بالهروب، بعد تداول انباء خلال الايام الماضية، بشأن فرار المئات من عناصر داعش وعائلاتهم، من مخيمات الاحتجاز.

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