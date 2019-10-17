غرق شاب بظروف غامضة في الشطرة

2019/10/17 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن شابا توفي بحادث غرق شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "شابا يبلغ من العمر ١٩ عاما توفي بحادث غرق في ظروف غامضة باحد الانهر بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة الغريق إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".

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