2019/10/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي عن ارتياحه لاستتباب الامن في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأكد سلامي، في تصريح أدلى به للصحفيين اثناء تفقده لمنفذ الشلامجة الحدودي جنوب غرب ايران والمحاذي مع محافظة البصرة وتفقده لمسار تقديم الخدمات وتنقل الزائرين اليوم الاثنين، على تعزيز أمن الزائرين، موضحاً: أن الاجهزة الاستخبارية ناشطة للغاية كما ان الاجهزة الامنية تتسم بالوعي لاقامة هذه المراسم الكبرى وفق أقصى درجات الراحة والامن للزائرين.وأضاف: إن عدد الزائرين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة في العراق ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وفي المقابل يضاعف مسؤولو تقديم الخدمات جهودهم بشكل مضاعف لتغطية كافة احتياجات الزائرين.وتابع: إن ما يلاحظ الآن هو تنقل الزائرين بشكل سلس وهادئ فيما يتم تقديم الخدمات بشكل مطلوب، معربا عن أمله باستمرار نشاطات تقديم الخدمات بأفضل صورة لغاية نهاية مراسم الزيارة الاربعينية.



ونوه الى أن مشاكل النقل والمواصلات قد وجدت طريقها للحل بشكل كبير.واكد جهوزية الحرس الثوري للمساهمة في اعادة زوار الاربعينية الى الوطن.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الحرس الثوري الإيراني من حدود العراق: الأمن مستتب ومستعدون لهذا الأمر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الحرس الثوري الإيراني من حدود العراق: الأمن مستتب ومستعدون لهذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).