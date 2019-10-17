2019/10/17 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان

اخبار مباشرة

الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).