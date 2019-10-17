2019/10/17 | 16:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان
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الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين بنس واردوغان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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