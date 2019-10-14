مصرع وإصابة 27 زائراً إيرانياً بحادث سير في الديوانية

2019/10/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي 4 زوار ايرانيين مصرعهم واصيب 23 آخرين بجروح جراء حادث مروري في جنوب العراق.

وقال الهلال الاحمر الايراني ان الحادث المروري وقع جراء اصطدام حافلتين صغيرتين في أطراف مدينة الديوانية على مسافة 60 كيلومترا من مدينة النجف الاشرف. وينتمي ركاب الحافلتين الى مدن شيراز ومشهد وكرمان وبوشهر فيما يتم ينقل المصابين الى منفذ مهران الحدودي.وافادت منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة للهلال الاحمر الايراني أنها اوفدت سيارتي اسعاف الى المستشفى الجمهوري في مدينة الحلة لنقل الجرحى الى داخل ايران.انتهى

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