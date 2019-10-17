بالفيديو .. كربلاء “الحسين” الان

2019/10/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كربلاءيتدفق الاف الزائرين العراقيين والاجانب الى محافظة كربلاء استعدادا لاحياء مراسيم زيارة اربعين الامام الحسين التي تشهد ذروتها السبت المقبل .

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