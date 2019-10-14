2019/10/14 | 16:00

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مصرع 5 إيرانيين وإصابة 13 آخرين بحادث سير بين الديوانية وكربلاء

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي في محافظة الديوانية، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بالقبض على شخصين اثنين، بتهمة القيام بأعمال شغب، خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية القت ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عمليات بغداد، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، منع دخول عجلات الحمل إلى العاصمة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم غد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر منع دخول عجلات الحمل الى محافظة بغداد اعت

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، الإثنين، نصب منظومة دفاعية جديدة من الأسلاك الشائكة على الحدود العراقية السورية.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبدالله ابر

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