اعلاميون يغردون: اين وعدك بحماية الصحفيين والناشطين ياعبد المهدي

2019/10/17 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادندد اعلاميون وسياسيون ومراقبون باعتقال مدون ينشط على صفحات الفيسبوك ،مطالبين رئيس الورزاء بتنفيذ وعوده الخاصة بحماية الصحافيين والناشطين.

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