“بالوثيقة”.. هيئة النزاهة تلغي مكتب المفتش العام

2019/10/14 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق الغت هيئة النزاهة مكتب المفتش العام، وذلك امتثالاً لقانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.جاء ذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها “يس عراق” حملت توقيع رئيس هيئة النزاهة صلاح نوري خلف.

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