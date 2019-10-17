الهام احمد: الاتفاق مع دمشق

2019/10/17 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الهام أحمد ان الاتفاق مع دمشق عسكري يقضي بانتشار قواتها على الحدود ضد الهجمات التركية.

واتفقت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق مع الحكومة السورية على دخول الجيش السوري الى مناطق سيطرة الادارة الذاتية بعد ايام من العملية العسكرية التركية التي اطلقتها في شرق الفرات.

وقالت احمد لكوردستان 24 يوم الاربعاء ان "الدولة التركية وامام انظار العالم انتهكت سيادة دولة اخرى وبطائرات الناتو تقوم بشن حرب على على شعوب المنطقة".

وتابعت ان "تركيا تحارب اولئك الذين حاربوا تنظيم داعش نيابة عن العالم كله وقدموا تضحيات كبيرة وكان على العالم ان يكافئهم إلا انه على العكس فان هناك صمتا حول كل مايجري امام انظار العالم".

وقالت الهام احمد ان "اتفاقنا مع دمشق اتفاق عسكري للانتشار على المناطق الحدودية لحماية شعبنا من هجمات تركيا".

وقال المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لوكالة رويترز انه سيتم بحث القضايا السياسية لاحقا مع الحكومة السورية.

وأشار كوباني إلى ان الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها.

واكد كوباني "إذا لم تنفذ الحكومة السورية الاتفاق فلن نتفاوض على قضايا أخرى".

وتقول تركيا ان عمليتها العسكرية تهدف لإعادة نحو مليوني لاجئ سوري.



وتسبب الهجوم التركي حتى الآن بموجة نزوح كبيرة ووقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين وفق ما تفيد تقارير اعلامية.

سوار أحمد

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