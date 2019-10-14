2019/10/14 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالعملية العسكرية التي تجريها تركيا ضد مواقع الأكراد شمال سوريا، واعتبرتها تقويضا خطيرا للاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.

ودعا الاتحاد الدول الأعضاء إلى مناقشة ومراجعة مسألة تعليق صادرات الأسلحة لأنقرة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي عقب اجتماع عقد اليوم إن الاتحاد الأوروبي يندد بالعملية العسكرية التركية شمال سوريا، ويعتبرها تقويضا خطيرا لاستقرار وأمن المنطقة بأكملها، ستؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين، ومزيد من النزوح، وإلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتزيد من صعوبة آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، كذلك يقوض التقدم الذي يحرزه التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف البيان "في هذا السياق، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوة العسكرية التركية وعواقبها المأساوية، يشير الاتحاد الأوروبي إلى القرار الذي اتخذته بعض الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لتصدير الأسلحة لتركيا، تلتزم الدول الأعضاء بقرارتها الوطنية فيما يتعلق بتصدير الأسلحة إلى تركيا، وسيجتمع المجلس في وقت لاحق هذا الأسبوع لتنسيق ومراجعة مواقف الدول بشأن هذه المسألة "تعليق تصدير الأسلحة لتركيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعتبر عملية نبع السلام تقويضا خطيرا لأمن المنطقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعتبر عملية نبع السلام تقويضا خطيرا لأمن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).