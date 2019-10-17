“داعش” يُخطط لمهاجمة السجون العراقية وإخراج عناصره

2019/10/17 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الخبير في الشأن #الأمني #هاوكار_الجاف، اليوم الخميس، أن وضع #السجون التي يُحتجز فيها عناصر وقادة تنظيم “#داعش” في #العراق ستكون تحت مرمى نيران التنظيم #المتشدد.[…]

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