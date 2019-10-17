2019/10/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت روسيا انتقادات للغة المخاطبة التي تضمنتها الرسالة التي بعثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره التركي رجب طيب اردوغان.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح، اللغة التي استخدمها ترمب في الرسالة، بغير المعتادة في المراسلات بين الرؤساء، مضيفا ما نصه “لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول، إنها رسالة غير معتادة أبدا”، في إشارة للتعابير الواردة فيها، ومن بينها تلك التي خاطب فيها ترمب اردوغان بالقول “لا تكن رجلا متصلبا”،”ولا تكن احمقا”، فيما ذكر مصدر بالرئاسة التركية، ان اردوغان قام بتمزيق الرسالة، ورميها في سلة المهملات على الفور.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين ينتقد لغة الرسالة التي وجهها ترمب لأردوغان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين ينتقد لغة الرسالة التي وجهها ترمب لأردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).