وزير الدفاع التركي: نأمل بإنشاء المنطقة الامنة ونسعى لمنع هروب محتجزي داعش

2019/10/14 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، عن أمله بعودة الاستقرار للمنطقة، وانشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكد آكار في تصريح، ان العملية التي بدأتها تركيا في مناطق شمال شرقي سوريا، تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، مشيرا الى نجاح الجيش التركي، بدخول مدينة “تل ابيض”.

واضاف آكار، ان بلاده لم ترغب في اي وقت من الاوقات، بإلحاق الضرر بالمدنيين، لافتا في الوقت ذاته، الى ان تركيا ستبذل ما بوسعها، لمنع هروب عناصر داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

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