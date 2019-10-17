تظاهرات 25 تشرين الاول تتأجل الى موعد اخر.. المحتجون يقدمون 5 شروط “تعجيزية” تعرف عليها

2019/10/17 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت تنسيقية التظاهرات السلمية الشبابية في العراق، اليوم الخميس، بيانا اعلنت فيه تأجيلها للتظاهرات المزمع انطلاقها يوم 25 تشرين الاول المقبل.وذكر بيان التنسيقية، الذي تلقته “يس عراق” انه ‘الى أبناء شعبنا العراقي العظيم ، إلى أحرار شبابنا الغيارى الذين رفضوا أن يستمر الظلم والفساد في ظل نظام فوضوي تقوده حيتان الفساد […]

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