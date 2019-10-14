وزير عراقي: 70 الف اسرة داعشية كانت في المخيمات اغلبها تم اطلاق سراحها

2019/10/14 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير المالية العراقي فؤاد حسين يوم الاثنين ان اسر ذوي عناصر تنظيم داعش التي كانت محتجزة في المخيمات في سوريا اغلبها تم اطلاق سراحها بعد العمليات العسكرية التي تشنها تركيا.وقال حسين في كلمة له خلال مؤتمر "الاستقرار والسلام" المنعقد اليوم الاثنين في مدينة اربيل ، ان "المشاكل الخارجية التي تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي في العراق اساسها الصراع بين طهران وواشنطن".واشار الى ان الاوضاع في سوريا تمثل مشكلة ايضا تنعكس تأثيرها على العراق من الناحية الاقتصادية والامنية وحتى الاقتصادية.ولفت حسين الى ان 70 الف اسرة من ذوي الارهابيين كانوا يتواجدون في مخيمات النزوح في سوريا الآن اغلبها قد تم اطلاق سراحها.

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