العراق يُغلق حدوده مع سوريا.. مخاوف من تسلّل “داعش”

2019/10/14 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت قيادة #العمليات المشتركة، إغلاق الحدود #العراقية السورية بعد توغل القوات #التركية داخل الأراضي السورية.المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء #تحسين_الخفاجي، قال في تصريحات صحفية، […]

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