2019/10/14 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آليات التقديم على قنوات التعليم الحكومي الخاص الصباحي والمسائي والاهلي للسنة الدراسية 2019 – 2020 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن آليات التقديم على قنوات التعليم الحكومي الخاص(الموازي) والمسائي والاهلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن آليات التقديم على قنوات التعليم الحكومي الخاص(الموازي) والمسائي والاهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).