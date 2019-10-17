الداخلية لواع: مباشرة 4 الاف منتسب عائد من المفسوخة عقودهم في وحداتهم

2019/10/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ان اكثر من 4000 منتسب في وزارة الداخلية من المفسوخة عقودهم باشروا في وحداتهم بعد قرار عودتهم.

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