2019/10/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعفت الولايات المتحدة الامريكية العراق مرة أخرى من الحظر المفروض على ايران ، مما سمح بمواصلة واردات الغاز والكهرباء لمدة أربعة أشهر أخرى.

ونقل موقع "أس بي غلوبال" الاميركي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في خبر ترجمته مواقع اخبارية عن المتحدث باسم الخارجية الاميركية القول إن" الاستثناء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".



وأضاف بحسب المواقع الايرانية" نحن نشارك بانتظام مع الحكومة العراقية لدعم الإجراءات التي تعمل على تحسين استقلال العراق في مجال الطاقة".وتابع الموقع أن" هذا الاستثناء سيكون خامس اعفاء من نوعه تصدره الولايات المتحدة للعراق منذ فرضت العقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية قبل نحو عام، بعد اعفاء أولي مدته 45 يومًا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءين لمدة 90 يومًا على التوالي تلاه اعفاء مدته 120 يومًا في حزيران الماضي".يذكر إن واردات الغاز من إيران تولد ما يصل إلى 45 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في العراق والتي تبلغ 14000 ميغاواط.



تنقل إيران 1000 ميغاواط أخرى مباشرة ، مما يجعلها مصدر طاقة لا غنى عنه لجارتها العربية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامس اعفاء من نوعه تصدره الولايات المتحدة للعراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامس اعفاء من نوعه تصدره الولايات المتحدة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).