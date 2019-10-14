المالكي يستبق انتخابات مجالس المحافظات ويحصل أعلى منصبٍ في بغداد

2019/10/14 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق مع قرب #انتخابات مجالس #المحافظات، تمكّن حزب “#الدعوة” الإسلامية، بزعامة #نوري_المالكي، اليوم الاثنين، من الحصول على منصب محافظ العاصمة #بغداد.السياسي العراقي #مثال_الآلوسي، قال بعد التصويت […]

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