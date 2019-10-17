فرض ضريبة على مكالمات

2019/10/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس الأربعاء، على فرض ضريبة على استخدام تطبيق "واتساب" المجاني وغيره من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، بواقع 20 سنتًا يوميًا، وفق ما نقلته قناة "إل بي سي" المحلية.

وستُضم الضريبة إلى رسوم خدمة الاتصال، بواقع 6 دولارات شهريًا على كل مواطن، حيث سيحسم 20 سنتًا من أول مكالمة عبر "واتساب" يجريها المشترك عبر الإنترنت يوميًا، على أن تكون الاتصالات التي تلي المكالمة الأولى غير خاضعة للرسوم.وأثارت الضريبة الجديدة جدلًا بين لبنانيين، انتقدوا بها التوجه الحكومي لفرض ضريبة على وسائل اتصال تطبيقات الإنترنت، لتضاف إلى ضرائب أخرى كثيرة تثقل كاهل المواطن.واستنكرت النائبة والإعلامية، بولا يعقوبيان، الضريبة الجديدة، منتقدة التوجه الحكومي الجديد "لن يكون هنالك ليرة على الواتساب تراجعوا سريعًا قبل البهدلة جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع أموال سد بسري يجب وضعها بالكهرباء اللي يتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".



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