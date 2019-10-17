جونسون يؤكد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد

2019/10/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.

وجاء ذلك على خلفية توصل الطرفين إلى اتفاق جديد حول القضايا العالقة، مشيرا إلى أمله بأن يوافق مجلس العموم في لندن على الاتفاقية الحديثة.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم، "أشكر يونكر وفريقي التفاوض.



هذه اتفاقية جيدة لنا وللاتحاد الأوروبي، فهي متوازنة وعادلة."

وأضاف جونسون، "وهي تؤمن السلام والحماية بين الايرلنديتين، وتعني أننا سنفي بوعودنا ببريكست وأننا سنغادر في 31 تشرين الاول."

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