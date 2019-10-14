نائب يستبعد انتهاء التظاهرات الشعبية ويحذر من وضع خطير

2019/10/14 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استبعد عضو مجلس النواب عن محافطة نينوى، احمد مدلول الجربا، انتهاء التظاهرات الشعبية، فيما حذر الحكومة والبرلمان من وضع خطير.

وقال الجربا في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" لاتتوقع الحكومة ان تظاهرات اكتوبر لسنة 2019، وسوف تنتهي مثل ما انتهت تظاهرات العراقيين في سنة 2011 و2013 و2015".وأضاف" أمام الحكومة والبرلمان خطوات جدية اذا لم يتم اتخاذها فسوف يكون وضع البلد خطير".وأشار الجربا الى" إعطاء رئيس الحكومة فرصة اخيرة على ان لأتتجاوز تاريخ 12 /12 من هذه السنة وذلك لعلاج مشاكل الناس، فان أخفق بعلاج هذه المشاكل، يقدم استقالته أو يقال من قبل أعضاء مجلس النواب".وتابع" أما دور الذي يتوجب علينا القيام به كأعضاء في مجلس النواب هو تجميد عمل مجالس المحافظات من نهاية شهر العاشر لهذه السنة، وذلك عن طريق تعديل قانون الانتخابات لان تاريخ تجميد المجالس الذي وضع في القانون كان تاريخه 1 /3 /2020، وتغيير موعد انتخاب مجالس المحافظات من شهر الرابع سنة 2020 الى نهاية سنة2021".ودعا الجربا الى" انتخابات مبكرة لأعضاء مجلس النواب، على ان لايتجاوز موعد الانتخابات 1/ 12/ 2020 وتدار الانتخابات بإشراف قضائي وأممي".انتهى

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