2019/10/17 | 16:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يوجه بتخصيص 1000 كيس طحين و5000 الاف طن من الرز لدعم المواد الغذائية للزائرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير التجارة يوجه بتخصيص 1000 كيس طحين و5000 الاف طن من الرز لدعم
اخبار مباشرة
وزير التجارة يوجه بتخصيص 1000 كيس طحين و5000 الاف طن من الرز لدعم المواد الغذائية للزائرين
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يوجه بتخصيص 1000 كيس طحين و5000 الاف طن من الرز لدعم المواد الغذائية للزائرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يوجه بتخصيص 1000 كيس طحين و5000 الاف طن من الرز لدعم المواد الغذائية للزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).