2019/10/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفياض يلتقي الأسد في دمشق وينقل رسالة من عبد المهدي تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفياض يلتقي الأسد في دمشق وينقل رسالة من عبد المهدي تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).