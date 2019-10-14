English | كوردى

روحاني: طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي


روحاني: طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي
2019/10/14 | 16:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روحاني: طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روحاني: طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا