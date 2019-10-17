‎رويترز: ميليشيات إيران وراء إجرام القناصين في العراق!

2019/10/17 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عن الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت في العراق بمطلع تشرين الأول/أكتوبر، والتي حدثت فيها أعمال عنف وقنص للمتظاهرين، فيما قالت الوكالة إن القنّاصين كانوا من الميليشيات التابعة لإيران، وهو الأمر الذي يؤكد على الطبيعة الفوضوية للسياسة العراقية، بالإضافة إلى دعم إيران غير المسبوق لحكومة عبد المهدي ومحاولة الحفاظ عليها بأي ثمن.

‎قال مسؤولان أمنيان عراقيان إن الميليشيات المدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح المنازل في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات دموية في العراق منذ سنوات.

قالت مصادر أمنية عراقية إن زعماء الميليشيات المتحالفة مع إيران قرروا إخماد الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة عادل عبد المهدي

‎ إن نشر مقاتلي الميليشيات، والذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، يؤكد على الطبيعة الفوضوية للسياسة العراقية وسط احتجاجات جماهيرية أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 شخص خلال الأسبوع الذي يبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر.



كما يؤكد على ارتفاع النفوذ، وهم يعملون في بعض الأحيان بالتعاون مع قوات الأمن العراقية لكنهم يحتفظون بهياكل قيادتهم الخاصة.

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‎ وقالت مصادر أمنية عراقية، إن "زعماء الميليشيات المتحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي تدعم إدارته التي تبلغ من العمر سنة واحدة بدعم قوي من إيران والجماعات المسلحة والفصائل السياسية التابعة لها".

وقال أحد المصادر الأمنية العراقية: "لقد أكدنا أدلة على أن القناصة كانوا عناصر من الميليشيات التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قائدها بدلًا من قائد القوات المسلحة"، مبينًا "إنهم ينتمون إلى مجموعة قريبة جدًا من الإيرانيين".

قال مصدر أمني عراقي آخر، حضر جلسات إحاطة أمنية حكومية يومية، إن "رجال الميليشيات يرتدون ملابس سوداء في اليوم الثالث من الاضطرابات، عندما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 50 من حوالي ستة". وقال المصدر الثاني إن "المقاتلين كانوا يقودهم أبو زينب اللامي، رئيس الأمن في الحشد الشعبي، وهي تجمع يضم معظمهم من الجماعات شبه العسكرية الشيعية التي تدعمها إيران".

أضاف المصدر إن "قائد أمن الحشد كلف بسحق الاحتجاجات من قبل مجموعة من كبار قادة الميليشيات". ولم توضح المصادر عدد القناصة الذين تم نشرهم من قبل جماعات الميليشيا.

مصدر: قائد أمن الحشد أبو زينب اللامي كلف بسحق الاحتجاجات من قبل مجموعة من كبار قادة الميليشيات

ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي، أن تكون الجماعات قد شاركت في الحملة. لم يكن هناك أعضاء في مناطق الاحتجاج، وقال الأسدي "لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في مواجهة المتظاهرين".

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن، إن "قوات أمن الدولة لم تطلق النيران مباشرة على المتظاهرين وألقت باللوم على الرماة "الشرهين" الذين لم يكشف عنهم في الوفيات والإصابات الجماعية، مضيفًا أن "الحكومة فتحت تحقيقًا لتحديد من أطلق النار على المتظاهرين ومن أمر به".

يبدو أن التأكيد على أن قوات الأمن لم تشارك في أعمال العنف يتناقض مع بيان أصدرته قوات الأمن العراقية في 7 تشرين الأول/أكتوبر قال فيه إن "القوة المفرطة قد استخدمت ووعدت بمحاسبة الأفراد عن أعمال العنف ضد المدنيين".

وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، إنه "من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أي جهة، سواء من الحشد الشعبي أو من قوات الأمن الأخرى، قبل أن ننتهي من التحقيق، مبينًا "دعنا ننتظر ونرى من أعطى الأمر "أطلق النار للقتل".

وقال محمد رضا، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، في بيان، إن التحقيق الأولي أظهر أن هناك "عمليات قتل متعمدة للمتظاهرين من قبل بعض العناصر" ، دون الخوض في تفاصيل.

وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بمدى وصول طهران إلى العراق، حيث أصبح عدد كبير من قادة الميليشيات السابقين الآن أعضاء في البرلمان ويدعمون جدول الأعمال الإيراني.

استقرار الحكومة العراقية هو في مصلحة إيران، التي كانت تكتسب نفوذًا مطردًا في العراق منذ عام 2003، عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بالعدو اللدود للجمهورية الإسلامية صدام حسين. إيران هي أكبر شريك تجاري للعراق.

كان دور إيران في الرد على التظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بمدى وصول طهران إلى العراق، حيث أصبح عدد كبير من قادة الميليشيات السابقين الآن أعضاء في البرلمان

لم يرد وفد إيران لدى الأمم المتحدة على الفور بعد ظهر يوم الأربعاء على أسئلة من "رويترز" حول دعمها للميليشيات وتورطها في أعمال العنف ضد المحتجين. نفى قادة الميليشيات في العراق الحصول على التدريب والأسلحة من إيران.

قناصة على أسطح المنازل

مع دخول الاحتجاجات يومهم الثالث، في 3 تشرين الأول/أكتوبر، ظهر قناصة على أسطح المنازل في بغداد. وقال مصور لـ"رويترز" كان يغطّي الاضطرابات قرب ميدان التحرير ببغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه رأى قناصًا ملثمًا، ويرتدي ملابس سوداء، وهو يقف فوق مبنى قيد الإنشاء يطل على التظاهرات.

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رصاص السلطة في رأس "المقاتل المحتج"!

هرب المتظاهرون عندما فتح القناصة النار. أحد المتظاهرين الذي أصيب برصاصة في الرأس نُفِذ في حشد كبير. ويبدو أن شخصًا آخر أصيب برصاصة في رأسه قد مات واندفع في شاحنة. عندما رن هاتفه، أدرك صديق أن شقيق الرجل كان يتصل.



"لا تخبره أنه توفي" ، قال الصديق.

بدأت الاحتجاجات في الأول من نشرين الأول/أكتوبر وسط غضب شعبي بسبب النقص المزمن في الوظائف والكهرباء والمياه النظيفة. يلقي العراقيون اللوم على السياسيين والمسؤولين عن الفساد النظامي الذي حال دون تعافي العراق بعد سنوات من العنف الطائفي والحرب المدمرة لهزيمة الدولة الإسلامية "داعش".

إن أي فراغ في السلطة يمكن أن يكون تحديًا للمنطقة، نظرًا لأن بغداد حليف لكل من الولايات المتحدة وإيران، وهما متورطان في مواجهتهما السياسية الخاصة. يتمركز الآلاف من القوات الأمريكية في البلاد في مواقع ليست بعيدة عن الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران.

وقال المصدر الأمني ​​الثاني، إن "القناصة كانوا يستخدمون معدات الاتصالات اللاسلكية التي قدمتها إيران ويصعب اعتراضها، مما يعطي الجماعات شبكة خاصة بشكل أساسي".

سافر مجموعة من كبار القادة من الحرس الثوري الإيراني إلى العراق في اليوم الثاني من الاحتجاجات والتقوا بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين، وفقاً لدبلوماسي في المنطقة على دراية بعملية صنع القرار في إيران. وقال الدبلوماسي إنه بعد الاجتماع، واصل كبار ضباط الحرس الثوري من ذوي الخبرة في كبح الاضطراب

سافر مجموعة من كبار القادة من الحرس الثوري الإيراني إلى العراق في اليوم الثاني من الاحتجاجات والتقوا بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين

وقال الدبلوماسي إنه بعد الاجتماع، واصل كبار ضباط الحرس الثوري من ذوي الخبرة في كبح الاضطرابات المدنية تقديم المشورة للحكومة العراقية، رغم أنه لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.

وقال قائد بارز بإحدى الميليشيات التي تدعمها إيران - والذي قال إن جماعته غير متورطة في الجهود الرامية إلى وقف الاحتجاجات أو أعمال العنف الناتجة - إن طهران تشاورت عن كثب مع القوات التي تحاول قمع المظاهرات.

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رصاص السلطة في رأس "المقاتل المحتج"!

وقال زعيم الميليشيا "بعد يومين قفزوا في الجيش وزودوا الحكومة والميليشيات بالمخابرات"، مضيفًا "أصر المستشارون الإيرانيون على القيام بدور وحذرونا من أن الاحتجاجات المستمرة ، إن لم يتم عكسها، ستقوض حكومة عبد المهدي".

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