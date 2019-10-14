2019/10/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وذكر بيان لمكتب الرئيس العراقي، وتلقته "الغد برس"، فإن "صالح استقبل السفير الياباني في قصر السلام ببغداد".

وأكد الرئيس على "أهمية دور اليابان في إعادة الإعمار والاسهام الفاعل في النهوض بواقع الاقتصاد العراقي ودعم الاستقرار فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يحث اليابان على دور فاعل بإعادة الإعمار وتطوير اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يحث اليابان على دور فاعل بإعادة الإعمار وتطوير اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).