الشيخ جمال الضاري: سياسية تكميم أفواه الإعلاميين والمدونين وتغييبهم تمثل نهجاً دكتاتورياً

2019/10/17 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، عمليات الاعتقال التي تطال الإعلاميين والمدونين في العراق.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن سياسية تكميم أفواه الإعلاميين والمدونين، وإغلاق منصاتهم الإعلامية، وتغييبهم، تمثل نهجاً دكتاتورياً لدولةٍ بوليسيةٍ بعيدة عن المدنية التي يحلم بها ‫العراقيون‬.‬‬

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