2019/10/14 | 16:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية
اخبار مباشرة
روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).