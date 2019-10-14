2019/10/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية

اخبار مباشرة

روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).