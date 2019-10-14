صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع وتضمن اتفاقية التعاون العسكري بين العراق والأردن

2019/10/14 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالعدد ‏‏(4558) والذي تضمن تعديلات ومراسيم اقرها مجلس النواب وصادقت عليها ‏رئاسة الجمهورية .‏

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