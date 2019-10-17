مسرور بارزاني: شرعنا كافة الابواب امام بغداد وبانتظار رد جدي

2019/10/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان كافة الابواب مشرعة امام الحكومة العراقية، مشيرا الى ان الاقليم ينتظر ردودا جدية من بغداد.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال تدشين مسرور بارزاني لمشروع شارع "بارزان" في مدينة دهوك باقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في كلمة حضرها عدد كبير من المسؤولين في دهوك "منذ تشكيل حكومتنا ابدينا نوايانا الحسنة تجاه بغداد وقمت بزيارتها شخصيا وذلك على امل التوصل الى حلول بشأن الملفات العالقة بخصوص النفط والغاز وميزانية البيشمركة وغيرها".

وتابع "لقد شرعنا كافة الابواب امام الحكومة العراقية ونحن بانتظار رد جدي من بغداد على اساس دستوري يضمن حقوق اهلنا في اقليم كوردستان وادعو بغداد لان نستثمر هذه الفرصة بشكل جيد ونحل كافة المشاكل".

من جهة اخرى عبر بارزاني عن قلقه بخصوص الاوضاع في شمال شرق سوريا وعمليات النزوح.

وقال بارزاني "نأمل أن تنتهي الحرب في روج افا وأن تحل الامور بالحوار وبالطرق السلمية وأن تحترم حقوق الشعوب".

واكد بارزاني ان حكومته ستركز على المشاريع الخدمية بشكل كبير في كافة مناطق ومدن اقليم كوردستان.

وقال "اكدنا في برنامج عمل حكومتنا على ضرورة ايلاء الاهمية للبنية التحية لاقليم كوردستان وتحسين الخدمات للمواطنين".

واشار بارزاني الى ان بناء الطرق والجسور سيتم في كافة مدن ومناطق الاقليم خدمة لكافة سكان كوردستان.

واكد رئيس الحكومة ان كوردستان خصصت 500 مليار دينار لحوالي 200 مشروع خدمي سينفذ في كافة مناطق الاقليم.

سوار أحمد

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