200 مليار دولار.. الفساد في مطار النجف تحرسهُ الأحزاب

2019/10/17 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف #النائب عن محافظة #النجف #فاضل_الفتلاوي، اليوم الخميس، أن حجم الفساد في ملف مطار النجف بلغ 200 مليار دولار.الفتلاوي قال في تصريحات صحفية إن «ملف […]

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