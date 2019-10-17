وزير النقل يوعز بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند المركزي إلى منطقة المسيب

2019/10/17 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية اجراها لمحور (بغداد - كربلاء المقدسة)، بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند المركزي الى منطقة المسيب.

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