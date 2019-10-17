واشنطن تمدد اعفاء العراق لاستيراد الطاقة من ايران

2019/10/17 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعفت الولايات المتحدة العراق مرة أخرى من الحظر المفروض على ايران، مما يسمح للعراق بمواصلة واردات الغاز والكهرباء لمدة أربعة أشهر أخرى.

ونقل موقع "أس بي غلوبال" الاميركي المتخصص بالشؤون الاقتصادية عن المتحدث باسم الخارجية الاميركية قوله إن "الاستثناء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

وأضاف "نحن نشارك بانتظام مع الحكومة العراقية لدعم الإجراءات التي تعمل على تحسين استقلال العراق في مجال الطاقة".

وتابع أن "هذا الاستثناء سيكون خامس اعفاء من نوعه تصدره الولايات المتحدة للعراق منذ فرضت العقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية قبل نحو عام، بعد اعفاء أولي مدته 45 يوماً، أصدرت وزارة الخارجية اعفائين لمدة 90 يوماً على التوالي تلاه اعفاء مدته 120 يوماً في حزيران الماضي".

يذكر إن واردات الغاز من إيران تولد ما يصل إلى 45 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في العراق والتي تبلغ 14000 ميغاواط، تنقل إيران 1000 ميغاواط أخرى مباشرة.

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