الأسد يتسلم رسالة من عبد المهدي.. ويؤكد: سنرد على الغزو التركي

2019/10/17 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم، فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني حاملا رسالة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتمحورت الرسالة بحسب وكالة الانباء السورية "حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود في ضوء التطورات الأخيرة إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سورية والعراق".وتناول اللقاء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد الرئيس الأسد أن "الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ والعدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سورية عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة".من جانبه أكد المستشار الفياض أن "البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري ويحقق الأمن والسلام للبلدين".وحضر اللقاء السفير السوري في العراق صطام الدندح.انتهى

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