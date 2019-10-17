داخلية ايران: أكثر من 3.5 مليون زائر عبروا الى العراق

2019/10/17 | 17:04

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{دولية:الفرات نيوز} اعلن وزير الداخلية الايراني رضا رحماني فضلي، عن عبور اكثر من 3.5 مليون زائر عبر المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق للمشاركة بزيارة اربعينية الامام الحسين {عليه السلام}..يتبع

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