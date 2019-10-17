الأسد للفياض: الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف وسنرد على تركيا بكل الوسائل

2019/10/17 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض العلاقات الثنائية وقضايا مكافحة الإرهاب وأمن الحدود المشتركة بين البلدين.

وبحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء، فإن "الفياض التقى الرئيس الأسد حاملا رسالة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وتمحورت الرسالة ، وفقا لما أوردته الوكالة السورية، وتابعتها "الغد برس" سبل "تطوير العلاقات بين البلدين، والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل، سواء في قضايا مكافحة الإرهاب، أو أمن الحدود، في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سوريا والعراق".

وأضافت أن "الأسد أكد للفياض أن الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، وإن العدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة".

وأشار الرئيس السوري إلى أن بلاده "سترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة".

ووفقاً للبيان فإن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض أكد "استمرار العمل المشترك على مختلف الأصعدة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق الأمن والسلام للبلدين".

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