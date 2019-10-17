الداخلية الإيرانية: أكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية مع العراق

2019/10/17 | 17:04

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- الديوانية

أعلن الوفد الممثل لرئاسة الوزراء المبعوث الى محافظة الديوانية، الخميس (17 تشرين الأول 2019)، صدور قرار بتحويل ملكية جميع الأراضي الزراعية في المحافظة بغرض توزيعها على المواطنين.

وقال رئيس الوفد، وزير الزراعة صالح الحسيني،

بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة التخطيط العراقية، الخميس (17 تشرين الأول 2019)، بياناً في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، فيما كشفت عن تراجع معدلاته في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "مؤشرات الفقر شهدت تراجعاً في معدلاتها

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس (17 تشرين الأول 2019)، تمكنها من إحباط عملية كبرى لتهريب الآثار في محافظة ذي قار، فيما بينت تمكنها من القبض على عدد من التجار الظالعين بعملية التهريب.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &q

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