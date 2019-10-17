السفارة العراقية في عمّان تستضيف وفدا من وزارة الهجرة والمهجرين وتنظم لقاء مع ممثلي الجالية

2019/10/17 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت سفارة جمهورية العراق في عمان، وفدا من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية على مدى يومين، للقاء ممثلين عن أبناء الجالية في المملكة.

بيان للسفارة، ذكر أن السفيرة صفية طالب السهيل وبحضور معاونها، استقبلت في مبنى السفارة أعضاء الوفد، الوزير المفوض منيف محمد، والقنصل المستشار خالد الخيزران، وممثل الجالية في المملكة محمد البلداوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث الآلية التي تعتمدها وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة، لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين والنازحين والمشاكل والمعوقات التي تعرقل عودة العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية الى البلاد.

كما نظَّمت السفارة لقاءً للوفد مع ممثلين عن أبناء الجالية وبحضور الملحق الثقافي حيدر كامل الزيدان، والملحق الصحي خميس السعد، للوقوف على المشاكل والمعوقات والمقترحات التي من شأنها تشجيع العودة الطوعية لا سيما للكفاءات، وتقديمها ضمن مجموعة توصيات الى اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة.

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