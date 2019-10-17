الإعلام الأمني: القبض على ٤ متهمين بقضايا إرهابية وضبط وكرين لداعش في نينوى

2019/10/17 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على ٤ متهمين بقضايا إرهابية وضبط وكرين لداعش في محافظة نينوى.

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