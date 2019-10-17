رابطة الليغا تعلن عن اتجاه لتغيير موعد الكلاسيكو

2019/10/17 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، الاتجاه لتغيير موعد مباراة الكلاسيكو بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب إقامته يوم 18 كانون الثاني، كما أفادت عدة تقارير صحفية في الساعات الأخيرة.

ونشبت أزمة حول موعد إقامة الكلاسيكو، والمُقرر خوضه يوم 26 من الشهر الجاري، بسبب حالة عدم الاستقرار في مدينة برشلونة، والمظاهرات السياسية.وقال تيباس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الكثير من التسريبات ظهرت ويتم نسبها إلى الاتحاد الإسباني، لكن لا أعتقد أن الاتحاد سيحسم تاريخ المباراة، لأن الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد هي لجنة المنافسات، فهناك إجراء مختلف، ونحن في الليجا سنحاول تحديد موعد جديد".



وأضاف: "يتحدثون عن تأجيل المباراة لـ18 كانون الأول، ووقتها ستكون هناك مباريات بكأس الملك في ذلك اليوم، سيتم إهمالها حال أقيم الكلاسيكو، والأمر سيكون أشبه بالصحراء".واختتم: "لا يمكن إقامة الكلاسيكو في ذلك اليوم، وسنضطر إلى الجلوس وتحديد التاريخ، وآمل أن تحسم لجنة المنافسات هذا الأمر".



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