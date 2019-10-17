2019/10/17 | 17:35

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وزير الدفاع من كربلاء: تواصلنا مع دمشق وأنقرة والعراق حريص على حفظ حدوده الخارجية

تأریخ التحریر: : 2019/10/17 17:31

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